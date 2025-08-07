本拠地カージナルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地カージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。39号を放った。打球速度109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）の特大弾は自らを援護する一発。米番記者も「Oh、彼は今日の先発投手だ」と驚きを持って伝えた。0-1で迎えた3回1死二塁の第2打席、大谷は先発左腕リベラトーレを捉えた。左中間のスタンドに飛び込