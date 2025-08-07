◇ナ・リーグドジャース―カージナルス（2025年8月6日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのカージナルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第3打席は四球を選んで出塁した。3―1の5回、先頭で打席に入ると、外角中心の配球となった相手バッテリーの球を冷静に見極め、四球を選んで出塁。3打席目まですべて出塁となった。この四球で相手先発左腕・リベラトレが降板。投手交代と