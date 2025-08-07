〈2000年代以降、ネット上で成長を続けたホラーワールド。その担い手たちは？〉から続く2000年に刊行された小池壮彦著『幽霊物件案内』が25年振りに文春文庫から復活刊行された。小池さんと、同書の単行本時の担当編集者であり、今ではホラー＆ミステリの屈指の書き手として知られる三津田信三さん、小説だけでなく映像やイベントも積極的に仕掛ける新鋭・梨さんが、現在進行中の空前のホラーブームを語る。（全3回の3回目／最初