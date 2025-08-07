フリーアナウンサーの佐藤由菜（26）が6日、自身のインスタグラムを更新し、J2大宮のMF谷内田哲平（23)との結婚を報告した。佐藤アナは「ご報告」とし、「私事ですが、谷内田哲平さんと結婚しました」と報告。また「彼とは取材を通じて知り合い、彼が韓国に移籍してから連絡を取るようになりました。初めての景色を沢山みせてくれる彼はこれまで支えられてばかりきた私が、初めて支えたいと思った人でした。京都サンガF.C.と