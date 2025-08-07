死亡事故の発生率がずば抜けて高い「名阪国道」。「あ、もうダメだこれ」と何度も死を覚悟するこの道を「安全で楽しく走行できる方法」を考えてみよう（写真：Hiroko／PIXTA）【画像】「あ、これアカンやつかも…」歯を覚悟する「Ωカーブ」はこんな感じカーナビに導かれるままに国道に迷い込んだら、そこはとんでもなく危ない道で、冷や汗が大量に流れる……そんな帰省を過ごす人が、この時期になると現れる。舞台は「名阪国道