Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ西野奨太（２１）が「新センターバック（ＣＢ）像」を再度演じ、難敵撃破へ導く。１０位の札幌は６日、プレーオフ圏の６位・長崎とのアウェー戦（９日）へ宮の沢で調整。前節２日の鳥栖戦でＣＢ右で１―０の勝利に貢献した西野は、勝ち点５差の相手との対戦へ「選手個々の能力がリーグ屈指の長崎に勝つことができれば、（チーム目標の８月）５連勝は見えてくる」と、勝ち点３取りで上位を射程圏に