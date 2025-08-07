大相撲・名古屋場所を左足親指のけがで途中休場した横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝が、７日の茨城・古河市巡業から復帰することが６日、決まった。この日、東京・両国国技館からバスで巡業に向かうため、集合時間約４０分前にめがね姿で現れた。今月３日から始まった夏巡業には「左拇趾（ぼし）、脱臼骨折」の診断書を提出し、不参加。気温３５度を超す中、報道陣の問いかけに当初は険しい顔で「（取材は）いいから」と拒否。それ