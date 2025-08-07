◆第１０７回全国高校野球選手権大会第２日▽１回戦鳥取城北０―５仙台育英（６日・甲子園）午前と夕方の２部制で実施され、２０２２年夏の甲子園を制した仙台育英（宮城）は、今秋ドラフト候補のエース左腕・吉川陽大（３年）が鳥取城北を相手に１２三振を奪い、５安打完封の聖地デビューを飾った。＊＊＊＊「連れてこられてうれしい」―。仙台育英のエース・吉川陽大は大きな笑みを浮かべた。この日は広島在住の