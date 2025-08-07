アメリカ南部ジョージア州にあるアメリカ軍の基地内で、現役の兵士が他の5人の兵士を銃撃する事件がありました。陸軍などによりますと6日午前、ジョージア州にあるフォート・スチュアート陸軍基地で、この基地に配属されている現役の軍曹、コーネリウス・ラッドフォード容疑者（28）が、同僚の兵士5人を銃撃しました。銃撃された5人は病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。銃撃した男は犯行後に拘束されました。