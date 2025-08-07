盗まれたものと知りながら、愛知県愛西市のヤードの経営者に車を売却したとして、韓国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは、韓国籍の無職・柳泰宏容疑者(56)です。柳容疑者は稲沢市内の駐車場で先月23日、盗まれたものと知りながらプリウス1台を4万円で売り、処分をあっせんした疑いがもたれています。7月24日、愛西市のヤードで盗難車のプリウスを保管したとして逮捕されていたヤードの経営者・森