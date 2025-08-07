タレントで歌手の上地雄輔がプロゴルファー・勝みなみとの２ショットを公開した。上地は７日までに更新した自身のインスタグラムに「おかえり、おつかれ、おめでと＃勝みなみ本当よく食べ、よく飲み、よくしゃべる笑応援よろしくス」とつづると、勝とともにグラスを手に持ち笑顔を見せるショットを披露した。この投稿にファンからは「ゆーちゃんはほんとお友達がたくさんで羨ましい２人ともいい笑顔で癒される」「み