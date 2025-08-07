ノーベル平和賞を受賞した日本被団協の和田征子事務局次長が6日、ノルウェーで開かれた平和会議で講演し、核廃絶の必要性を訴えました。日本被団協・和田征子事務局次長：核兵器は人類と共存できません。核兵器は人間によって作られ、使われたのです。「平和会議」はノルウェーの首都オスロで、広島に原爆が投下されてから80年となる日に合わせて開かれました。1歳10カ月の時に長崎で被爆した日本被団協の和田征子さんは、スピーチ