◆パ・リ−グ日本ハム４―０西武（６日・エスコンフィールド）日本ハムは６日、西武戦（エスコン）に快勝。４連勝で今季最多の貯金２３とし、エスコン開業３年目で節目の１００勝に到達した。２２年９月以来、３年ぶりに４番で起用された石井一成内野手（３１）は４打数４安打１打点の大暴れ。４番の仕事を果たした。２回は中前打で出塁し、松本剛の適時打で先制のホームを踏んだ。４、６回にも右前打で出塁し、８回２死二塁