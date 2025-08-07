2024年7 〜8月に放送され、人気を呼んだドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』の続編『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd stage』がFODで見放題独占配信中。また、2025年12月にBlu-ray＆DVDの発売が決定。彩香役でＷ主演を務める加藤史帆さんがインタビューに登場。弘子先輩を演じる森カンナさんとの関係性や、豪華ゲストとの裏話などを教えてくれました。 ※こちらは「GetNavi」2025年8月号に掲載された記事を再編集