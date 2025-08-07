タレント熊田曜子（43）白川愛梨（26）平井こと（24）が6日、京セラドーム大阪で行われた「カンサイコレクション2025A／W」に出演し、熊田はピンク、白河は黄色、平井は青の“花火”をイメージしたビキニ姿を惜しげもなく披露した。すっかり恒例となっている水着披露に“カンコレの女王”の呼び声も上がり、熊田は「ずっと居座り続けようとは思ってます。呼ばれてないのに毎回来ようと思います。みんなの青春をいただきたい。歩