日本のホラー映画は海外のものとは異なり、心理的な恐ろしさへのアプローチが巧みなことから「Jホラー」としてひとつのジャンルを確立しています。その原点ともいえる作品が2000年のVシネマ版『呪怨』『呪怨2』です。始まりはレンタルビデオで、SNSもなかった時代に口コミによって広がり、その後、映画・ゲーム・小説・コミックなどさまざまな媒体に展開。遂にはハリウッドリメイクまでされた金字塔的存在です。今回、Vシネマ版『