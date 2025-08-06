5ドアのジムニー・ノマドが2025年4月にラインナップへと追加され、さらに話題になったジムニーシリーズ。日本のオフロードにちょうど良いサイズのクロカン車として人気を博している。ニューモデルのノマドは受付開始からわずか数日で販売計画台数を大幅に超えたことから受注が停止するほどの人気。最近では街中や高速道路などで見かける機会も増えてきた。 この発売されたばかりのジムニー・