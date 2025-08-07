福岡県粕屋町で7日、軽乗用車の横転事故を起こした男が飲酒運転の疑いで現行犯逮捕されました。福岡県粕屋町江辻で7日午前1時前、「車が横転している」と通りかかった人から消防に通報がありました。消防からの連絡で警察官が現場に到着したところ、軽乗用車が単独で横転していました。車の近くにいた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の5倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで