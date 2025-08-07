【石川県に線状降水帯発生】列島を活発な前線が通過中です。明け方には石川県の加賀地方で線状降水帯が発生しました。また、北陸ではすでに、例年の8月1か分から2か月分の大雨が降ったところがあります。北陸の大雨のピークは朝ですが、午後にかけても雨の降りやすい天気が続きそうです。【激しい雷雨に注意】このあと前線が南下するために、今は雨の降っていないところでも急な激しい雷雨になるでしょう。太平洋側は降る時間は短