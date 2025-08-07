活発な前線の影響で、日本海側では非常に激しい雨が降っていて、石川県では先ほど線状降水帯が発生しました。金沢市の沿岸部にある住宅街です。雨の降り方が強まってきました。このあたりは足元5センチほどの高さまで冠水していますが、海側の道路を見てみるとワゴン車が動けなくなっているのが確認できます。消防によりますと、道路が冠水しているなどの通報が10件ほど寄せられているということです。石川県金沢市では午前3時前ま