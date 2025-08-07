ワシントンを訪れている赤沢大臣はアメリカのラトニック商務長官と会談し、「相互関税」をめぐって日米で合意した内容を正確に実施するよう求めました。ワシントンを訪問中の赤沢大臣は6日、商務省を訪れ、ラトニック商務長官と会談しました。日本政府によりますと、会談はおよそ1時間半行われ、赤沢大臣は「相互関税」について日米合意の内容を確認したうえで、ただちに実施するよう求めました。相互関税をめぐっては、日本政府は