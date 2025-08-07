MLB公式サイトが日本時間6日、最新のサイ・ヤング賞ランキングを発表。ナ・リーグは山本由伸投手が4位にランクインしましたア・リーグでは満場一致の1位票を集めたタイガースの タリク・スクーバル投手が首位につきます。昨季のサイ・ヤング賞であり、オールスターでア・リーグの先発を務めたスクーバル投手は現在、22試合に出場し、11勝3敗、防御率はリーグトップの2.18をマークしています。スクーバル投手は直近6試合のうち4試合