＜雨のち晴れいあ：UX小池れいあアナウンサー＞8月7日は語呂合わせで゛花火の日゛として、各地で花火大会が開催されています。私の地元山梨でも、この日に県内最大の花火大会「神明の花火」が実施されています。江戸時代には、日本3大花火の1つとされていたそうです。現代の日本3大花火の1つに数えられる、新潟が誇る「長岡花火」。今年は会場からではなく、少し遠くから眺めさせていただきました。会場の音声は届かないので、ラジ