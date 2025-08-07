井上に臆せず、打ち合いを演じたカルデナス(C)Getty Images大きな反響を呼んだ世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのビッグマッチは、挑戦者の人生を変えた。世界が「最強」と称賛する日本人の影響力を受けたのは、今年5月に対峙したWBA同級1位のラモン・カルデナス（米国）だ。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥のカルデナス撃破シーンをチェックボクシングの聖地とも言える米ラスベガスを舞台