［天皇杯ラウンド16、J1浦和レッズ 2-1 J2モンテディオ山形、8月6日、NDソフトスタジアム山形］浦和は山形を下して、天皇杯初戦を突破した。0-1の後半16分にMF金子拓郎が同点とし、同40分にはFW小森飛絢（ひいろ）が決勝弾を挙げた。この日25歳の誕生日を迎えた小森はバースデーゴールを挙げたが、時折晴れない表情を浮かべた。因縁の地で挙げたゴール後半40分にMF安居海渡のパスをペナルティエリアで受けた小森は、素早く右足を振