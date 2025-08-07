◆ 「その時の石井の表情は笑顔だった」日本ハムは6日、西武と対戦し4−0で勝利した。3年ぶりの4番に座った石井一成が4打数4安打1打点と活躍し、チームの4連勝に貢献した。期待に応える打撃を見せた石井だが、6日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』に出演した高木豊氏が「新庄監督と春先にZOZOマリンで話した時に、今日打たなかったらファームだからねということを平気で言っていた。その通りに石井は次の日かなんか