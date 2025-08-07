サイレンススズカなど、多くの名馬を持たれて競馬を楽しんでおられた永井啓弐オーナーの訃報。デビューのときからすごくお世話になっていたオーナーで、中京馬主協会の重鎮として競馬界を支えてくださっていた方でした。改めまして、感謝の気持ちを天にお伝えしました。 さて、個人的には先週の札幌で３勝があがって、久々にベスト10入りしました。で、先週はあえて書かなかったのですが、通算の勝利数が4599勝。区切りまであと