戦後80年。6日、「原爆の日」を迎えた広島には、原爆を「落とした側」と「落とされた側」、かつては敵同士だった2人の孫が並んで祈りをささげる姿がありました。立場の違う2人が共に目指す平和への思いを「news zero」の藤井貴彦キャスターが取材しました。◇厳しい暑さの中、迎えた8月6日。平和記念式典にはおよそ5万5000人が参列しました。原爆が投下された午前8時15分、静かな祈りがささげられました。核兵器がなくなら