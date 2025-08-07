プロ野球パ・リーグは6日、各地で3試合が行われました。首位ソフトバンクは6位・ロッテから12点を奪い快勝。先発の大津亮介投手は初回に2アウト満塁のピンチを招くも、佐藤都志也選手をセンターフライに打ち取り無失点スタートを切ります。援護したい打線は3回に1アウト1、2塁の好機で近藤健介選手がタイムリー2ベースを放ち、2点を先制。さらに3点リードで迎えた5回には牧原大成選手が2ランHR、さらに野村勇選手の3ランHRでリード