JRAは8月17日にフランス・ドーヴィル競馬場で行われる芝マイルの名門レース「ジャックルマロワ賞（G1）」の馬券を発売すると発表した。出走予定馬には、日本からアスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一厩舎）とゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一厩舎）の2頭がエントリーしており、日本時間22時50分（現地15時50分）に発走を予定している。アスコリピチェーノがジャックルマロワ賞挑戦へ日本勢が挑戦！【発売概要】※