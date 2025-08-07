JRAは、8月20日（水）にイギリスのヨーク競馬場で行われるインターナショナルステークス（G1）の馬券を発売することを発表した。なお、発売レースに出走予定のJRA所属馬は、ダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）となっている。（8月5日現在）【海外競馬】ダノンデサイル＆ヘデントール、英G1インターナショナルSに予備登録ダービー馬が参戦●発売レースインターナショナルステークス（G1・3歳上・芝2050m）8月20日（水）23時