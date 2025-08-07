愛知県一宮市で8月6日、原付バイクの19歳の男性が死亡したひき逃げ事件で、大型トラックを運転していた55歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、愛知県小牧市に住む運送業・和田勝行容疑者(55)です。警察によりますと、和田容疑者は6日午前7時前、一宮市の国道で大型トラックを運転し、原付バイクの会社員・大河内弘平さん(19)に追突して死亡させたにも関わらず、そのまま逃げた疑いが持たれています。警察は目撃した人