『生命の起源を問う 地球生命の始まり』 第2章 142025年7月17日ブルーバックスより『生命の起源を問う 地球生命の始まり』が上梓された。本書は、科学に興味をもつ者にとって、永遠の問いの一つである、「生命とは何か」「生命の起源はどこにあるのか」の本質に迫る企画である。著者は、東京科学大学の教授であり地球生命研究所の所長、関根康人氏。土星の衛星タイタンの大気の起源、エンセラダスの地下海に生命が存在しうる環境が