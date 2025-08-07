◆米大リーグドジャース―カージナルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１点リードの４回に“珍事”で追加点を奪った。無死二塁から二走・パヘスが三盗を試みた。カージナルス捕手パヘスがすぐさま送球したが、これが打席内のロハスのバットに直撃。ボールはフェンス際に転がり、二走のパヘスが一気に本塁に生還した。まさかの珍事に球場は騒然となった。この日は大谷翔平投手が「