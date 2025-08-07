巨人・田中将大投手（３６）が日米通算１９９勝目を目指し、７日のヤクルト戦（東京Ｄ）で先発する。６日は本拠地で最終調整。５月１日の広島戦（東京Ｄ）以来、３か月ぶりの１軍マウンドに向け「かなり久しぶりになるけど、チームは今９連戦中。一つでもアウトを多く取れるよう、しっかり頑張るだけ」と腕をまくった。登板前日にテレビカメラ６台、報道陣３０人以上に囲まれる注目度の高さ。ファンの思いも感じており、「期待