第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に３年ぶり出場の旭川志峯（北北海道）は、７日の第４試合で広陵（広島）と対戦する。前日６日は兵庫県内で約２時間の全体練習。エース右腕・河合悠希（３年）は、日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、６４）からの激励を受け、マウンドに上がる。旭川志峯のタフネス右腕・河合が聖地でもマウンドに立ち続ける。北北海道大会決勝では９回１８４球完投。広