期待大の上場だった「東京メトロ」だが…東京地下鉄（東京メトロ、9023）のIPOから9ヶ月あまりが経過した。「全線乗り放題」という異色の株主優待が注目を集め、時価総額約1兆円で新規上場した同社の株価は2025年の4月までは上り調子だった。2025年の4月までは株価も初値の1630円から3割近く高い2000円台で推移していた。しかし足元では1688円（本稿執筆時点）で再び初値近辺まで戻っている。IPO後の成長期待とは裏腹に、市場の評