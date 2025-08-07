夏休み中のママの強い味方でもあるマクドナルド。そんなマクドナルドで子どもたちが大好きなメニューと言えばハッピーセットですよね。8月8日からハッピーセットのおもちゃに「ポケモン」が登場します。お馴染みのポケモンのおもちゃにはさまざまな仕掛けがあり、迷わずコンプリートしたくなるはず。親子で一緒に楽しめる全9種類のおもちゃを紹介します。 「ポケモン」がハッピーセットに登場！