【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は６日（日本時間７日）、本拠地でのカージナルス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、三回に中堅左に３９号２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成した。日本人選手では、３０８９安打のイチロー（マリナーズなど）、１２５３安打の松井秀喜（ヤンキースなど）に続き、３人目となった。本塁打は７月２６日以来、１０試合ぶり。三回一死二塁で、先発左腕の

◆39号本塁打でMLB通算1000安打を達成した、大谷翔平 Shohei Ohtani goes yard for career hit No. 1,000! pic.twitter.com/c6I2pGSuip — MLB (@MLB) August 6, 2025