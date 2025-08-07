【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャース大谷翔平は６日（日本時間７日）、本拠地でのカージナルス戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、三回に中堅左に３９号２ランを放ち、メジャー通算１０００安打を達成した。日本人選手では、３０８９安打のイチロー（マリナーズなど）、１２５３安打の松井秀喜（ヤンキースなど）に続き、３人目となった。本塁打は７月２６日以来、１０試合ぶり。三回一死二塁で、先発左腕の