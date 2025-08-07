■MLBドジャースーカージナルス（日本時間7日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのカージナルス戦で“1番・投手兼DH”で出場し、1点を追う3回の第2打席で10試合ぶりとなる39号2ラン本塁打を放った。この一発でメジャー通算1000安打を達成し、日本人ではイチロー（3089本）、松井秀喜（1253本）に次ぐ史上3人目の大台に到達した。リーグトップ（40本）のK.シュワーバー（32、フィリーズ）に1本差と迫