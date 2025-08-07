2025年8月9日（土）・10日（日）、大阪・心斎橋の『DAIHATSU心斎橋角座』にて、松竹芸能の若手が挑むライブバトルイベント『本気の松竹2』が開催されます！このライブ、ただのネタ披露じゃありません。芸歴15年以下の若手芸人3組が、若手マネージャーとタッグを組み、1時間のライブを丸ごとプロデュースするという新感覚のバトルです。 ライブの内容は…まさにプロデューサー対決！ ・