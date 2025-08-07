線状降水帯の発生による大雨が見込まれるとして、JR東日本新潟支社は7日の在来線で運転見合わせ・運休が発生すると発表しています。また8日は一部線区で列車の運休や遅れが発生する可能性があります。 ＜7日の運転状況＞■特急いなほ 運休■特急しらゆきしらゆき1、2、4号が運休■信越本線長岡駅 ～ 新潟駅始発から上下線で運転を見合わせ運転再開は午後以降見込み■白新線新潟駅 ～ 新発田駅始発から上下線