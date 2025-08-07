絶好調のバットマンが止まらない。三回1死一、二塁。近藤が試合の流れを引き寄せた。元チームメートの石川柊の直球を左中間へ運ぶ先制の2点二塁打。「（2球で）追い込まれてしまったが、そこからいいアプローチができた」と笑った。8月は5試合で打率5割3分3厘、4本塁打、9打点。「ボールに対して、いいスイングを仕掛けられている」。打撃練習時から好感触を得ている近藤がけん引する打線は、五回には一発攻勢で石川柊をKOした