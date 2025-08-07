大津が6回2失点の力投で2勝目を挙げた。初回2死満塁、二回1死一、二塁のピンチをしのぐと、テンポがいい投球を取り戻して五回まで無失点。六回に山口に2ランを浴びたが、失点はこの2点にとどめた。ロッテ戦は今季初登板だった右腕は「早い回から野手の方が援護してくれたおかげで、中盤からは自分らしい投球ができた」と笑顔だった。