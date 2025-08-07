大分県日田市と福岡県八女市の境にある釈迦岳と御前岳を結ぶ登山道の脇で、ヒガンバナ科の「オオキツネノカミソリ」の花が咲き、山中を鮮やかなオレンジ色で彩っている。西日本写真協会日田支部の香川良海支部長（78）が撮影した。撮影は4日午後。同日降った雨上がりに現地を訪れたところ、辺り一面に群生していた。香川さんは、この時期に咲く花を撮影しようと数年前から挑戦してきたが、猛暑の影響からか、なかなか見つける