浦賀水道を北上する日時が判明しました。浦賀水道にイギリス空母が出現する日時が判明！来日予定のイギリス空母「プリンス・オブ・ウェールズ」が東京湾へ入港する日時が、このたび明らかになりました。オーストラリアのダーウィンを出港したさいの空母「プリンス・オブ・ウェールズ」（画像：イギリス海軍）。海上保安庁東京湾海上交通センターが日々更新している浦賀水道航路の大型船入航予定情報によると、空母「プリンス・