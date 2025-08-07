大分県の日田少年少女合唱団（江田宮子代表）は8日から3日間、韓国・釜山市を訪れ、現地の子どもたちとコンサートで共演する。合唱団が創立50周年を迎えた記念イベントで、釜山の子どもの家にホームステイして交流を深める。メンバーたちは「韓国の人とコミュニケーションを取れることが楽しみ」と話している。合唱団は1975年に結成。日田市を中心とした子どもたちの情操教育が目的で、毎週土曜に市内で集まり、2時間半の練習