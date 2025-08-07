核兵器廃絶と世界平和を訴える第28代高校生平和大使に、熊本県内から選ばれた済々黌高2年の林田美咲さん（16）＝宇土市＝が5日、県庁を訪れ、木村敬知事に今後の活動を報告し「戦争を体験した人の痛みと喪失、願いをしっかりと受け止め、未来へつなぐメッセンジャーとして活動することが平和な世界を築く第一歩になる」と抱負を語った。林田さんは全国の平和大使24人の一人として、6月15日に広島市であった結団式に参加。原爆