長崎県佐世保市鹿子前町の九十九島水族館海きららで、金色のイサキが展示され、来館者の目を楽しませている。通常のイサキは緑がかった褐色だが、この魚は白を基調に頭部や背びれが黄色くなっている。体長は約30センチで、西海市西彼町の北川繁雄さん（68）が6月中旬に佐世保市沖で釣り上げた。海きららの担当者によると、色彩変異とみられる。自然界では目立ってしまい敵に狙われやすいため、この大きさまで成長したものは珍