熊本県原爆被害者団体協議会（熊本被団協）は6日、広島、長崎の原爆で亡くなった県関係者を悼む原爆死没者慰霊式典を、熊本市中央区の市民会館シアーズホーム夢ホールで営んだ。平和への誓いを被爆4世の高校生が読み上げ、高校生平和大使も活動報告するなど、高齢化が進む被爆者の平和への願いを次世代が受け継ぐ決意を印象付けた。参列者約800人の中には遺族や被爆者に加え、高校生の姿も目立った。昨年亡くなった被爆者53人